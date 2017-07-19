Fondazione Sud: bando da 2 mln per valorizzazione beni confiscati a mafie

Il termine e' il 10 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - La Fondazione con il Sud mette a disposizione anche per il 2026 risorse (2 milioni) per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si tratta di una modalita' erogativa 'a richiesta', rivolta agli Enti di Terzo Settore che, per la prima volta, decidono di affrontare un percorso di impegno civile in rete, valorizzando beni confiscati che non siano stati gia' oggetto di finanziamento da parte della Fondazione attraverso iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo, capaci di favorire lo sviluppo e la riappropriazione del bene da parte della comunita' di riferimento. Il contributo massimo e' di 400 mila euro a progetto. Le partnership progettuali dovranno essere composte da tre o piu' organizzazioni, almeno due delle quali appartenenti al mondo del Terzo Settore. Nei progetti potranno essere coinvolti, inoltre, istituzioni, scuole, universita', consorzi privati e imprese appartenenti al tessuto imprenditoriale locale e nazionale. Le proposte alla Fondazione con il Sud vanno presentate entro il prossimo 10 dicembre.

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(RADIOCOR) 13-09-26 18:06:40 (0386) 5 NNNN