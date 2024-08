Fondazione Santa Lucia IRCSS: Urso convoca tavolo di crisi per il 5 settembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,24 ago- Nella precedente riunione, l'azienda si era detta disponibile a valutare la richiesta unanime di sindacati e amministrazioni in favore del ricorso all'amministrazione straordinaria, considerato da tutti come lo strumento migliore per salvaguardare, in questa fase, un istituto cosi' importante e significativo per la sanita' nazionale. Anche a tal fine, il Governo si e' prontamente attivato con un finanziamento straordinario nel decreto-legge Omnibus.

com-sma

(RADIOCOR) 24-08-24 14:47:08 (0278)SAN,PA 5 NNNN