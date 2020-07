Fondazione Mps: promuove nascita parco scientifico intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - Con la firma di un accordo di partenariato nella sede della Fondazione Mps e' nato oggi il polo tecnologico-scientifico SAIHUB, che crea una realta' unica nel territorio toscano e proietta Siena verso un nuovo modello di sviluppo, sotto il segno dell'intelligenza artificiale, in sinergia con il gia' esistente Parco delle scienze della vita. l'accordo di partenariato e' stato siglato tra la Rete di imprese con Fondazione Mps, Comune di Siena, Universita' di Siena, Fondazione Toscana Life Sciences e Confindustria Arezzo - Siena. Il progetto nasce da un'idea elaborata dalla societa' QuestIT, dalla Fondazione Mps, in collaborazione con il Comune di Siena. La Fondazione Mps, all'interno del partenariato, rappresentera' il principale partner finanziario, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca inerenti all'intelligenza artificiale elaborati dalla rete di imprese Rete SAIHUB con Fondazione Toscana Life Sciences e Universita' degli Studi di Siena. La rete SAIHUB e' costituita da diciotto imprese italiane nell'ottica di rafforzare la filiera di eccellenze biotecnologica del contesto senese e guarda in prospettiva anche a molti altri settori radicati sul territorio, quali il sanitario, l'agrifood, il turismo e la cultura e lo sviluppo di tecnologie inerenti all'economia circolare. Un ruolo fondamentale per lo sviluppo del progetto sara' svolto anche dal Comune di Siena, quale ente promotore e regolatore dello sviluppo del proprio territorio, e da Confindustria Toscana Sud, con attivita' di servizio e supporto nella ricerca di nuove partnership e opportunita' di cofinanziamento

