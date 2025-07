Fondazione Italiana del Notariato: Rosaria Bono eletta presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Rosaria Bono e' stata eletta presidente della Fondazione Italiana del Notariato. E' quanto indicato in una nota, nella quale si specifica che il Consiglio di amministrazione e' composto per il Consiglio Nazionale del Notariato dai notai Pietro Ciarletta, Rocco Guglielmo, Michele Labriola, per la Cassa Nazionale del Notariato dai notai Stefano Fazzari, Roberto Martino, Francesco Paolo Petrera. Per la prima volta dalla sua costituzione nel 2006, una donna assume la guida dell'ente di categoria dedicato alla ricerca e alla formazione. Rosaria Bono, notaio in Genova, consigliere del Consiglio nazionale del Notariato, e' stata presidente del Consiglio notarile di Genova e Chiavari, presidente del Comitato Franco-Italiano dei Notariati Ligure e Provenzale.

La Fondazione Italiana del Notariato, costituita dal Consiglio e dalla Cassa nazionale del Notariato, promuove dal 2006 attivita' di ricerca scientifica e formazione con l'obiettivo di sviluppare temi giuridici, economici e sociali connessi con l'esercizio dell'attivita' notarile.

Com-Fla-

