Fondazione Italia Digitale: si rinnova cda, Di Costanzo confermato presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - La Fondazione Italia Digitale, punto di riferimento per la cultura digitale e lo sviluppo e la promozione delle policy digitali, inaugura il 2025 con il rinnovamento del proprio consiglio di amministrazione e con nuovi obiettivi per l'anno appena iniziato. Il nuovo consiglio di amministrazione e' composto da: Francesco Di Costanzo (confermato presidente); Annalisa D'Errico; Enrico Gori; Valeria Maria Fazio; Livio Gigliuto, a cui va la delega a direttore del comitato scientifico.

Insieme al consiglio si conferma e si arricchisce il team della Fondazione con l'obiettivo di sviluppare e ampliare le tante attivita' strategiche: Francesco Nicodemo e' confermato direttore editoriale; Fabio Malagnino assume la direzione del Festival digitale popolare; Christian Tosolin confermato alla guida come direttore responsabile della testata giornalistica della Fondazione, digitalepopolare.it.

Un anno di sfide e opportunita' per il digitale Il tema principale di quest'anno sara' approfondire la visione della citta' del futuro. Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione, ha commentato: 'Inizia un anno importante per Fondazione Italia Digitale, il nuovo consiglio di amministrazione e il team sempre piu' forti con conferme importanti e nuove energie porteranno opportunita' con una doppia valenza: consolidare la crescita degli ultimi anni e dare il via ad un ulteriore sviluppo di una realta' ormai centrale per cultura e policy digitali del Paese. Le sfide internazionali e nazionali legate al digitale sono tante e complesse, portano opportunita' e una rivoluzione da gestire nel migliore dei modi. Sara' un anno cruciale e la Fondazione come sempre sara' protagonista del cambiamento'.

