Fondazione Crt: via a progetto pilota per sicurezza informatica Terzo Settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - Potranno beneficiare del 'cyber security kit' gratuito della Fondazione Crt circa 300 organizzazioni non profit del Piemonte e Valle d'Aosta, a partire da quelle che hanno partecipato alla presentazione del progetto alle Ogr Torino.

Sempre secondo il Rapporto Clusit, dal 2018 al primo semestre 2023 sono stati 505 gli attacchi di particolare gravita' che hanno coinvolto realta' italiane. Di questi ben 132 - il 26% - si sono verificati nel primo semestre 2023. La media mensile degli attacchi in Italia e' passata da 15,7 nel 2022 a 22 nella prima meta' di quest'anno. Per quanto riguarda la tipologia di attacchi, il malware (e in questa categoria il cosiddetto ransomware, che crittografa i file o impedisce di utilizzare il computer a meno che non si paghi un riscatto) continua a rappresentare la principale tecnica di attacco utilizzata dai criminali (31%), ma in modo molto meno consistente (era pari al 53% nel 2022) e di 4 punti percentuali inferiore al dato globale.

