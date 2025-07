Fondazione Cdp: con Dynamo Camp terapia ricreativa per 2mila giovani di Napoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Sono circa 2.000 i giovani di Napoli che hanno beneficiato negli ultimi due anni dei programmi di 'Terapia ricreativa' co-progettati da Fondazione Dynamo Camp e Fondazione Cdp. Si tratta di percorsi di cura innovativi basati su attivita' socio-educative improntate sulla condivisione e sullo svago, offerte gratuitamente a minori in condizioni di fragilita', con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o disabilita'. Obiettivo del progetto, reso possibile anche grazie al supporto del Comune di Napoli, e' dare sollievo all'intera famiglia attraverso un sostegno concreto nella gestione della quotidianita'. Ai minori sono proposte attivita' di musica, teatro, art lab, attivita' sensoriali, storytelling e hip hop, progettate secondo il metodo della Terapia ricreativa che ispira l'attivita' di Dynamo Camp, focalizzandosi su capacita' e potenzialita' di ciascuno.

'Accompagnare i piu' giovani, specialmente se si trovano a vivere condizioni di difficolta', in percorsi di crescita e' una responsabilita' che come Fondazione CDP sentiamo in modo particolare - ha dichiarato la Dg Francesca Sofia in occasione dell'incontro a Napoli in cui si e' fatto il punto sull'iniziativa -. Per questo siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel territorio campano grazie alla collaborazione con Fondazione Dynamo, dove abbiamo potuto offrire un supporto concreto a molte famiglie e generare opportunita' di formazione e lavoro per personale specializzato. La sinergia con il Comune di Napoli e' stata determinante per radicare il progetto nella comunita' e garantirne la sostenibilita' nel tempo. La nostra intenzione e' quella di replicare questo modello, basato su solide alleanze e azioni sul campo, anche in altre aree del Paese, con il Mezzogiorno in prima linea'.

com-bag

(RADIOCOR) 17-07-25 14:42:24 (0440)SAN,PA 5 NNNN