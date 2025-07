Fondazione Cdp: con Dynamo Camp terapia ricreativa per 2mila giovani di Napoli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,17 lug- 'Grazie a Fondazione CDP per rendere possibile, attraverso il suo sostegno e la piena condivisione degli obiettivi del progetto, la realizzazione di programmi gratuiti a beneficio di bambini con gravi patologie e delle loro famiglie - ha dichiarato Maria Serena Porcari, Ceo di Fondazione Dynamo Camp -. Grazie anche al Comune per aver supportato la nostra azione individuando e mettendo a disposizione uno spazio adeguato in un punto della citta' particolarmente favorevole all'accoglienza. Il nostro impegno congiunto prosegue con l'intento di consolidare nell'arco del prossimo anno una presenza di Dynamo Camp permanente nel territorio'. Per Chiara Marciani, assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, 'sostenere percorsi come quelli proposti da Fondazione Dynamo Camp e Fondazione Cdp significa investire concretamente sul benessere dei nostri giovani e delle loro famiglie. Come amministrazione, abbiamo creduto fin dall'inizio nel valore educativo, sociale e umano di questo progetto, mettendo a disposizione spazi pubblici che potessero favorirne lo sviluppo e l'inclusione nel tessuto cittadino. Vedere oggi i risultati di questo lavoro condiviso ci conferma che la strada intrapresa e' quella giusta: Napoli e' e sara' sempre una citta' che accoglie, ascolta e promuove opportunita' per tutti, soprattutto per chi vive situazioni di fragilita''-.

