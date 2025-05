Fondazione Cariverona: rilancia sostegno a comunita' energetiche con 380mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Fondazione Cariverona rilancia il sostegno alle Comunita' energetiche rinnovabili (Cer) realizzato in partnership con ForGreen Spa Societa' Benefit con un nuovo investimento di 380mila euro destinato a rafforzare le 15 Cer gia' costituite con il bando 2023 (inizialmente 22, ora aggregate) ora attive nei territori di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

L'obiettivo: accompagnarle in un percorso strutturato di crescita, consolidamento e sviluppo operativo. Un investimento di sistema per trasformare esperienze pilota in modelli stabili, duraturi e replicabili: diventare pienamente operative, aumentare la produzione condivisa di energia rinnovabile, coinvolgere nuovi membri e generare valore economico per la comunita'. 'Abbiamo scelto di esserci anche dopo la costituzione delle comunita' energetiche" - dichiara il presidente di Fondazione Cariverona Bruno Giordano - "perche' crediamo che il vero cambiamento nasca dal saper accompagnare persone e progetti nel tempo, non solo dal sostenerli all'inizio. Per noi, sostenibilita' significa anche continuita': costruire insieme competenze, autonomia e visione, passo dopo passo, per affrontare le grandi sfide attuali'. Il programma, affidato a ForGreen Spa Societa' Benefit, si sviluppa in diverse fasi integrate, pensate per rafforzare la sostenibilita' tecnica, economica e organizzativa delle Cer nei territori coinvolti. Oltre il semplice finanziamento, grazie ad attivita' di capacity building, assistenza tecnica, simulazioni strategiche, formazione e supporto personalizzato. Fondamentale sara' anche l'adozione di strumenti digitali per la simulazione dei business plan e dei flussi energetici, in grado di supportare decisioni basate su dati reali e previsioni affidabili.

Accanto a questo, e' previsto un supporto operativo continuo: webinar formativi, uno sportello di assistenza dedicato e un accompagnamento mirato nei casi piu' complessi. Il programma prevede anche azioni di aggiornamento normativo, formazione ad hoc e la validazione dei piani per le comunita' che intraprenderanno percorsi autonomi, nel rispetto di standard condivisi di qualita'.

