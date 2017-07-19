Fondazione Anima: premiati due progetti su consapevolezza finanziaria e inclusione

Oltre 95.000 euro a iniziative di educazione al risparmio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Annunciati i due progetti vincitori del 'Bando per progetti di educazione al risparmio per individui a basso reddito in Italia', promosso nel 2025 da Fondazione Anima, per sostenere iniziative capaci di rafforzare le competenze economico-finanziarie e favorire l'autonomia delle persone in situazione di vulnerabilita'.

Tramite il bando, la Fondazione - Ente del Terzo Settore (ETS), costituita nel 2023 da Anima Holding, Anima Sgr e Anima Alternative Sgr, oggi supportata anche da Kairos Partners Sgr e Castello Sgr - ha premiato due progetti rivolti a persone under 40 con ISEE inferiore a 9.000 euro, che si distinguono per 'l'approccio innovativo, l'attenzione all'inclusione sociale e la forte connessione con i territori di riferimento'. Con il finanziamento di questi due progetti, Fondazione Anima destina oltre 95.000 euro a iniziative di educazione al risparmio che mirano a 'contrastare le disuguaglianze economiche e a rafforzare l'autonomia finanziaria delle persone piu' fragili' commenta Maria Patrizia Grieco, Presidente di Fondazione Anima e Presidente di Anima Holding e Anima Sgr.

I progetti selezionati, commenta Maria Patrizia Grieco, presidente di Fondazione Anima e presidente di Anima Holding e Anima Sgr, 'si distinguono per la capacita' di rendere le iniziative di consapevolezza finanziaria concrete, accessibili e profondamente legate ai bisogni quotidiani delle persone, attraverso strumenti innovativi e percorsi integrati. Con questo bando Fondazione Anima rafforza il proprio impegno nel mettere a disposizione competenze e strumenti pratici per promuovere la consapevolezza finanziaria e la capacita' di gestione delle risorse'.

