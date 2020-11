Fondazione Agnelli: 9 mln valore aggiunto in 2019 soprattutto per istruzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 nov - La Fondazione Agnelli, secondo il suo bilancio sociale, nel 2019 ha generato e distribuito ai suoi principali stakeholders (il mondo dell'istruzione, la comunita' locale - scuole, universita', amministrazioni locali, reti dell'innovazione - ed enti impegnati in attivita' di solidarieta' sociale) 9,036 milioni di euro di valore aggiunto suddivisi nelle tre principali aree di attivita': 716mila euro destinati a programmi di ricerca sul sistema scolastico e universitario, 7,9 milioni di euro in progetti a favore dell'istruzione e, infine, 433mila euro in interventi di solidarieta' sociale, gestiti dal 2018 da Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi. Circa altri 2,5 milioni di euro di valore aggiunto sono stati destinati ad attivita' future. 'Per noi il bilancio sociale non e' soltanto uno strumento di trasparenza e rendicontazione. E' soprattutto una risorsa per parlare ai nostri stakeholder e cosi' capire come il nostro lavoro puo' essere piu' utile alla societa' italiana', scrive il presidente della Fondazione Agnelli, John Elkann, nella lettera introduttiva.

