            Fond. Fiera Milano: al via Protocollo con territorio per promozione cultura

            Piattaforma online raccogliera' iniziative del territorio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - E' stato firmato il Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e i principali enti culturali e istituzionali del territorio. L'iniziativa rappresenta l'evoluzione del Tavolo della Cultura avviato lo scorso ottobre e si inserisce nel percorso dell''Alleanza per il Made in Italy', promosso da Fondazione Fiera Milano per 'rafforzare il ruolo del sistema fieristico quale infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese'. L'obiettivo, si legge in una nota, e' 'rafforzarne la competitivita' internazionale e generare valore condiviso'.

            Elemento operativo del Protocollo sara' la realizzazione di una piattaforma online dedicata alla promozione integrata dell'offerta culturale, che raccogliera' festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici. E' inoltre prevista l'attivazione di un infopoint culturale presso il Centro Servizi del polo fieristico di Rho, con l'obiettivo di facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni culturali e rafforzare il legame tra fiere e territorio. L'accordo - di durata biennale - istituisce una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio delle attivita'.

