Fnm: aggiornato contratto servizio con Regione Lombardia, non varia corrispettivo

Dal 2024 manutenzione finanziata direttamente dalla Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 dic - La Giunta regionale ha approvato il testo contrattuale relativo all'aggiornamento del contratto di servizio tra Ferrovienord e Regione Lombardia in vigore per il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027. La revisione si e' resa necessaria per adeguare alcune parti del Contratto di servizio, in particolare gli studi di potenziamento e valorizzazione della rete e del patrimonio immobiliare, la valorizzazione degli spazi di stazione sottoutilizzati/disponibili o in disuso, la conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia e l'inserimento tra gli allegati al Contratto dello "Schema di Comodato gratuito per uso di materiale rotabile ferroviario" in attuazione del regime contrattuale gia' stabilito tra Ferrovienord Trenord. Queste modifiche non generano significative variazioni del corrispettivo contrattuale. L'aggiornamento stabilisce poi che, a partire dal 1 gennaio 2024, la manutenzione ciclica dei rotabili venga finanziata direttamente da Regione Lombardia, tramite apposito fondo, erogando a Ferrovienord l'importo annualmente previsto sulla base della pianificazione pluriennale dei costi di manutenzione. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione ciclica programmati sono stati stanziati 15 milioni di euro annui nel 2024 e 2025, 47 milioni dal 2026 al 2032 e 20 milioni nel 2033. 'La Societa' - si legge in un comunicato - si aspetta che la consistenza del fondo manutenzione ciclica si esaurisca progressivamente nel prossimo quinquennio, con utilizzi piu' marcati nel 2024 e 2025. Si prevede che il rapporto Pfn/Ebitda al 2025 si attestera' in un intervallo di 3.0-3.5x'.

Com-Mar

(RADIOCOR) 28-12-23 19:09:02 (0517) 5 NNNN