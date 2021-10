Fmi: ricerca scientifica di base fondamentale per crescita economica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 ott - "La pandemia ha cancellato decenni di progressi economici e rovinato le finanze pubbliche. Per ricostruire meglio e combattere il cambiamento climatico, gli investimenti pubblici devono essere sostenibili. Ma quali sono i volani per una crescita a lungo termine? La produttivita' e' uno di quelli importanti. Nel nostro ultimo World Economic Outlook, enfatizziamo il ruolo dell'innovazione per stimolare la crescita della produttivita' nel lungo periodo.

Sorprendentemente, la crescita della produttivita' e' diminuita per decenni nelle economie avanzate, nonostante il deciso aumento nella ricerca e nello sviluppo (R&D), un volano per l'innovazione. La nostra analisi suggerisce che la composizione dell'R&D ha importanza per la crescita. Abbiamo rilevato che la ricerca scientifica di base tocca piu' settori, in piu' Paesi e per un tempo piu' lungo rispetto alla ricerca applicata (R&D commercialmente orientata dalle aziende) e che per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo l'accesso alla ricerca estera e' particolarmente importante. Il facile trasferimento della tecnologia, la collaborazione scientifica transazionale e le politiche che finanziano la ricerca di base possono alimentare il tipo di innovazione di cui abbiamo bisogno per una crescita nel lungo periodo". E' quanto si legge nel capitolo 3 del World Economic Outlook, dedicato all'importanza della scienza e dell'innovazione per la crescita, e nel post sul blog del Fondo monetario internazionale che ne accompagna la pubblicazione. "La ricerca applicata e' importante per portare le innovazioni sul mercato, mentre la ricerca di base espande la base delle conoscenze per i progressi scientifici fondamentali. Un esempio straordinario e' lo sviluppo dei vaccini contro il coronavirus, che, oltre a salvare milioni di vite, ha aiutato a portare avanti le riaperture di molte economie, potenzialmente iniettando migliaia di miliardi nell'economia globale. Come per altre grandi innovazioni, gli scienziati hanno attinto da decenni di conoscenze accumulate in differenti campi per sviluppare i vaccini mRNA". Secondo gli economisti del Fondo, "gli investimenti nella scienza di base spingono la produttivita' e i costi vengono ammortizzati nel lungo periodo".

AAA-Pca

(RADIOCOR) 06-10-21 17:00:00 (0517) 5 NNNN