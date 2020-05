Fmi: Paesi mettano in campo meccanismi automatici di stimolo fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 mag - Il Fondo monetario internazionale ha invitato i Paesi a dare maggiore importanza alle misure di politica fiscale per limitare l'impatto di altre eventuali recessioni. In un blog, il Fondo ha notato che l'efficacia della politica monetaria nel sostenere l'economia diminuisce con tassi d'interesse vicino allo zero e suggerisce alle economie avanzate di mettere a punto meccanismi automatici di stimolo fiscale, tra cui anche versamenti alle famiglie in difficolta'. Per il Fondo, questo potrebbe aiutare a limitare gli effetti delle future recessioni e - se i meccanismi fossero stabiliti e comunicati in anticipo - ridurre l'incertezza. Per l'istituto basato a Washington, i meccanismi automatici di stimolo fiscale attutiscono gli effetti di un crollo della domanda, limitando il calo della produzione e frenando l'aumento dei parametri del debito. Il Fondo pero' nota che a causa della straordinarieta' della recessione attuale (provocata dalla pandemia da coronavirus), gli effetti di queste misure sarebbero limitati.

A24-Zap

(RADIOCOR) 18-05-20 16:36:43 (0424) 5 NNNN