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            Fmi: Kammer, Europa sfrutti shock attuale per far avanzare riforme

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "L'Europa deve riformarsi sotto pressione. Lo shock attuale non e' un motivo per rinviare: e', al contrario, una ragione in piu' per portare avanti l'agenda delle riforme". E' quanto afferma il responsabile del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer in un'analisi pubblicata sul blog dell'organizzazione di Washington. 'Le crisi creano pressione a rinviare le scelte difficili - afferma Kammer .

            L'Europa ha gia' ceduto a questa tentazione in passato.

            Rinviare le riforme rischia di tradursi in una crescita piu' lenta, un debito piu' elevato e una minore capacita' di reagire quando arrivera' il prossimo shock. In un mondo in cui gli shock stanno diventando piu' frequenti e sovrapposti, dalle tensioni geopolitiche agli eventi climatici, fino alla volatilita' finanziaria, la capacita' di risposta e' di per se' un asset strategico. Essa si costruisce attraverso una solida gestione macroeconomica, una politica fiscale disciplinata e riforme strutturali che riducano le vulnerabilita' di fondo, in particolare rispetto agli shock dei prezzi energetici. Proprio ora, l'Europa deve mantenere la rotta nella trasformazione del settore energetico, aumentando la quota di energie rinnovabili e integrando maggiormente il sistema energetico a livello continentale'.

            Cop

            (RADIOCOR) 17-04-26 08:06:00 (0076) 5 NNNN

              


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