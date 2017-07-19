Fmi: Kammer, cruciale mantenere attese inflazione ancorate, Bce verso rialzo 50pb

La politica fiscale faccia sua parte ma senza altro debito (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "Le banche centrali devono restare fortemente concentrate nel mantenere ancorate le aspettative di inflazione. Lo shock inflazionistico post-Covid ricorda l'importanza di monitorare gli effetti di secondo impatto sui prezzi. Nell'area euro, dove l'inflazione e' vicina all'obiettivo e le aspettative di medio termine sono generalmente ancorate, la Banca Centrale Europea ha un certo margine per attendere e osservare l'evoluzione dello shock prima di intervenire". E' quanto afferma il responsabile del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer in un'analisi pubblicata sul blog dell'organizzazione di Washington.

'Attualmente - afferma Kammer - si prevede un aumento cumulato di 50 punti base del tasso di riferimento entro la fine dell'anno, mantenendo un orientamento monetario complessivamente neutrale alla luce delle maggiori aspettative di inflazione nel breve periodo. La risposta potrebbe essere inferiore o superiore a seconda degli sviluppi nei mercati energetici globali nelle prossime settimane, nonche' dell'andamento dell'economia dell'area euro, che determinera' l'intensita' degli effetti di secondo impatto. Un aumento dell'inflazione core o un incremento delle aspettative di medio termine richiederebbero una posizione piu' restrittiva'. 'La politica fiscale deve fare la sua parte, ma deve operare entro lo spazio fiscale disponibile. I Paesi con alto debito e senza margini fiscali non possono permettersi di ampliare i deficit: eventuali misure legate all'energia devono essere completamente compensate, per non aggravare finanze pubbliche gia' sotto pressione in un contesto di mercato piu' difficile'.

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(RADIOCOR) 17-04-26 08:08:06 (0077) 5 NNNN