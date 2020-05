Fmi: in Italia e Spagna urgenti politiche di bilancio per aumentare investimenti (RCO)

Regioni possono costituire un ostacolo, Stato agisca subito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 mag - Le economie avanzate con minore spazio fiscale, come quella italiana e quella spagnola, dovrebbero reindirizzare le proprie scelte in termini di budget per aumentare gli investimenti. Lo dice Vitor Gaspar, il direttore del dipartimento degli Affari fiscali del Fondo monetario internazionale, nel blog che accompagna la pubblicazione del secondo capitolo del Fiscal Monitor - il rapporto che l'istituto di Washington elabora ogni primavera e autunno in occasione dei meetings con i suoi Paesi membri, a cui partecipano i rispettivi ministri delle Finanze e i banchieri centrali. Nel blog, Gaspar nota anche che le economie avanzate con maggiore spazio fiscale dovrebbero approfittare dei bassi tassi di interesse per promuovere una serie di investimenti pubblici. Nel rapporto, l'Fmi aveva inoltre notato che, in Paesi come l'Italia, i governi regionali critici di quello nazionale potrebbero rappresentare un ostacolo ai grandi piani di investimento pubblico. Per evitare ritardi, il Fondo suggerisce pertanto di velocizzare il processo decisionale e rafforzare le capacita' di implementazione. Infine, nel capitolo 2 del Fiscal Monitor, il Fondo indica come l'Italia potrebbe migliorare il reddito di cittadinanza e suggerisce di ridurre i benefici generici per introdurre maggiori incentivi per coloro che dovessero ottenere un posto di lavoro.

A24-Zap

(RADIOCOR) 06-05-20 16:03:34 (0520)NEWS 5 NNNN