Fmi: in contesto di incertezza paesi mettano ordine nei conti pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 23 apr - 'In un mondo incerto e in rapido cambiamento, i paesi dovranno, prima di tutto, mettere ordine nei propri conti pubblici.

Cio' significa adottare politiche prudenti all'interno di solidi quadri fiscali, al fine di rafforzare la fiducia del pubblico e contribuire a ridurre l'incertezza'. E' quanto rilevano gli esperti del Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor pubblicato oggi a Washington in cui si sottolinea come 'la politica fiscale dovrebbe dare priorita' alla riduzione del debito pubblico e alla creazione e all'ampliamento di margini di manovra per far fronte alle pressioni di spesa e agli shock economici. Questo richiede un equilibrio adeguato tra aggiustamento e sostegno alla crescita economica, adattato alla situazione specifica di ciascun paese, alle risorse disponibili e alle condizioni economiche generali'. I paesi con poco margine fiscale - sottolinea il rapporto - dovrebbero adottare piani di consolidamento graduali e affidabili, sfruttando gli stabilizzatori automatici come i sussidi di disoccupazione.

Le nuove spese devono essere compensate con tagli o nuove entrate. I paesi con piu' flessibilita' devono usare le risorse con cautela, seguendo piani a medio termine. Gli aiuti fiscali a imprese e comunita' colpite da shock commerciali devono essere temporanei, mirati e trasparenti.

Le economie avanzate devono inoltre affrontare l'invecchiamento della popolazione riformando pensioni e sanita' e ampliando la base fiscale. Nei paesi emergenti e in via di sviluppo e' cruciale rafforzare il sistema fiscale.

Infine, la politica fiscale dovrebbe puntare a rafforzare la crescita potenziale per migliorare la sostenibilita' del debito, anche tramite riforme che liberino risorse per investimenti sociali e infrastrutturali.

