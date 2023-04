Fmi: Gopinath, atterraggio brusco per economia Usa "nel campo delle possibilita'"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 apr - Un atterraggio "brusco" per l'economia statunitense e' "nel campo delle possibilita'". Lo ha dichiarato Gita Gopinath, vicedirettrice del Fondo monetario internazionale, parlando alla Cnbc. Gopinath ha detto di essere rimasta "sorpresa" dalla forza dell'economia statunitense, aggiungendo pero' che resta in posizione precaria. Alla domanda se i rialzi dei tassi d'interesse della Fed possano portare a un rallentamento della crescita o a una recessione, ha risposto che "potrebbe succedere", aggiungendo che la Banca centrale, per ora, ha trovato il giusto equilibrio. "E' un momento molto difficile per le Banche centrali. Credo che la Fed abbia agito correttamente finora - ha detto Gopinath - tenendo un occhio sull'inflazione e adattando le sue decisioni ai dati".

