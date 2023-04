Fmi: gli Annual Meetings 2026 si terranno a Bangkok

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 apr - Gli Annual Meetings 2026 del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale si terranno a Bangkok, in Thailandia, nell'ottobre 2026. Gli Annual Meetings torneranno cosi' nella capitale della Thailandia a 35 anni di distanza. Gli Annual Meetings sono un'occasione di incontro per i banchieri centrali, i ministri delle Finanze, i manager del settore privato, la societa' civile, i media e gli accademici per discutere delle questioni principali dell'economia globale.

E' consuetudine che gli Annual Meetings si tengano per due anni consecutivi nelle sedi di Fmi e Banca mondiale a Washington, negli Stati Uniti, e poi per un anno in uno degli altri Paesi membri delle due istituzioni. Gli Annual Meetings 2023 si terranno in Marocco, il prossimo ottobre.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 19-04-23 16:31:13 (0495) 5 NNNN