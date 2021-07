Fmi: Georgieva, ripresa economica dipende da politica monetaria e vaccini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 lug - "La ripresa economica globale dipende da due fattori: la determinazione nel fornire un supporto adeguato attraverso accomodamenti di politica monetaria e misure fiscali e la determinazione a porre fine alla pandemia attraverso i vaccini". Kristalina Georgieva, direttore del Fondo Monetario Internazionale insiste sulla determinazione come elemento fondamentale per recuperare il terreno perduto durante la pandemia. Intervenendo online ad panel del Peterson Institute su prospettive di ripresa, ruolo del commercio e azioni sul cambiamento climatico, la Georgieva ha insistito sull'importanza dei vaccini e sulle misure commerciali che verranno intraprese in termini di "rimozione delle restrizioni per facilitare la produzione e la distribuzione" e di "coordinamento nelle catene di approvvigionamento tra produttori e responsabili politici".

AAA-Mal

(RADIOCOR) 21-07-21 16:25:02 (0490) 5 NNNN