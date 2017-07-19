Fmi: Georgieva, plauso a paesi che hanno sfruttato crisi per risanare conti

Ha citato in particolare Grecia, Irlanda e Portogallo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - "Ho visto Paesi sfruttare una crisi per realizzare trasformazioni straordinarie. E voglio fare un plauso a Paesi come Grecia, Irlanda e Portogallo. Erano in una crisi enorme...e guardateli oggi, sono tra le economie con le migliori performance in Europa". Lo ha detto la direttrice generale del Fmi, Kristalina Georgieva in conferenza stampa a Washington in risposta a una domanda su come si debba sfruttare una crisi per migliorare i propri fondamentali. "Il fatto che oggi il presidente dell'Eurozona sia il ministro delle Finanze greco lo dimostra - ha detto Georgieva -.

Volonta' politica, impegno e capacita' di portare avanti riforme difficili ripagano. Dunque, serve piu' di questo".

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(RADIOCOR) 09-04-26 16:44:37 (0563) 5 NNNN