Fmi: Georgieva, ha ragione Lagarde, l'euro ha l'opportunita' di un maggiore ruolo globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 19 giu - Kristalina Georgieva, numero 1 Fmi, concorda con la valutazione della presidente Bce Christine Lagarde che l'euro sta vivendo 'un momento globale'. Ha indicato ai giornalisti che 'l'euro ha una grande opportunita' di giocare un ruolo a livello globale, nel momento in cui cercano safe asset e non e' certo per caso che si investa sull'oro quando si cercano 'safe asset'. Georgieva ha aggiunto che piu' l'economia europea e' integrata, piu' ci sono opportunita' di investimenti in equity e in imprese innovative, piu' si rilanciano gli investimenti per la difesa, piu' e' integrato il sistema energetico, piu' in definitiva diventera' un'area attraente perche' 'l'attivita' in Europa si fonda sulle regole'. Cio' che ostacola questo scenario 'e' la frammentazione nella regolazione, la mancanza di un mercato dei capitali spesso, un mercato interno incompleto, il fatto che l'energia e' cara e sono tutti ostacoli che potrebbero essere rimossi'.

