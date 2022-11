Fmi: Georgieva, forse dovremo abbassare previsioni su Pil Cina causa Covid -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 nov - "Dato che noi prevediamo una crescita del 3,2% per quest'anno e del 4,4% per il prossimo, e' possibile che, in questo periodo di grande incertezza, dovremo rivedere queste proiezioni in ribasso", ha detto Georgieva, durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e vari dirigenti di organizzazioni internazionali, a Berlino.

