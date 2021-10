Fmi: Georgieva, economia italiana va bene perche' ha leadership fantastica (Class Cnbc)

"Grandiosa presidenza del G20" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 ott - "L'economia italiana sta andando bene e lo sta facendo perche' ha una leadership fantastica". Lo ha dichiarato la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ai microfoni di Class Cnbc. "Una presidenza grandiosa del G20, risultati sostanziali: l'accordo sulle tasse e' fantastico per il mondo e il sostegno che all'Fmi abbiamo ricevuto per l'allocazione degli 'Special Drawing Rights', 650 miliardi di dollari per aumentare le riserve e dare spazio ai Paesi per vaccinare le loro popolazioni e sostenere le loro economie. Questa e' l'Italia, bravi!" ha detto Georgieva. A proposito della situazione economica italiana ed europea, Georgieva ha risposto: "L'economia italiana sta andando bene perche' ha una leadership fantastica e sta andando bene nel contesto europeo. [...] L'Europa sta prendendo slancio: questa e' un'ottima notizia per il popolo europeo".

AAA-Pca

(RADIOCOR) 15-10-21 19:54:53 (0648) 5 NNNN