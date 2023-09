Fmi: Georgieva a Wall Street, suonera' la campanella di inizio scambi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 set - La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, suonera' oggi la campanella per l'inizio delle contrattazioni al New York Stock Exchange (Nyse). Per la prima volta, quindi, la persona a capo dell'Fmi dara' il via alla seduta di Wall Street. Georgieva si trova a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e agli eventi a margine.

