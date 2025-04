Fmi: debito pubblico globale salira' del 2,8% nel 2025 al 95,1% (da 92,3%)

Entro la fine del decennio il livello si avvicinera' al 100% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 23 apr - I profondi cambiamenti nelle politiche globali stanno aumentando l'incertezza economica. I recenti annunci di dazi da parte degli Stati Uniti e le contromisure adottate da altri paesi hanno accresciuto la volatilita' dei mercati finanziari, indebolito le prospettive di crescita e aumentato i rischi.

Questo avviene in un contesto di finanze pubbliche gia' sotto pressione e di livelli di debito in crescita, aggravati da spese permanenti come quelle per la difesa. E' quanto rilevano gli esperti del Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor pubblicato oggi a Washington in cui si sottolinea come l'aumento dei rendimenti nelle principali economie e l'allargamento degli spread nei mercati emergenti stanno complicando ulteriormente il quadro fiscale. 'Si prevede che il debito pubblico globale aumentera' di 2,8 punti percentuali nel 2025 superando il 95% del pil mondiale.

Questa tendenza al rialzo potrebbe proseguire, avvicinando il debito pubblico al 100% del Pil entro la fine del decennio, superando i livelli raggiunti durante la pandemia'. Queste stime - si precisa nel rapporto - si basano sulle proiezioni di riferimento del World Economic Outlook, che includono gli annunci tariffari tra il 1 febbraio e il 4 aprile. 'In un contesto di forte incertezza politica e cambiamenti economici, il debito potrebbe aumentare ulteriormente'. Per il 2025 il Fondo vede il debito globale al 95,1% mentre in Europa si attestera' all'88,7% contro l'87,7% del 2024.

