Fmi: al via Annual Meetings, attesa revisione al ribasso stime crescita mondiale

(Dal nostro inviato Gerardo Graziola) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bangkok, 11 ott - Lo scenario internazionale non lascia spazio all'ottimismo alla vigilia degli Annual Meetings del Fondo Monetario e della Banca Mondiale che si aprono domani a Bangkok. La capitale della Tailandia aveva gia' ospitato, agli inizi degli anni Novanta, l'appuntamento annuale che riunisce banchieri, Supervisori, economisti e policy maker degli oltre 190 paesi membri.

Attesi da mercoledi', tra gli altri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e i vertici della Banca d'Italia con il Governatore Fabio Panetta che sara' accompagnato dal Direttore generale Paolo Angelini. L'attesa e' per il Weo, il World economic outlook che sara' presentato martedi': c'e' una convergenza di opinioni tra gli addetti ai lavori che gli economisti del Fondo opereranno una revisione al ribasso delle stime. A luglio nell'ultima revisione prevedevano da Washington una crescita mondiale del 3% quest'anno e del 3,4% nel 2027 ma la previsione si basava su un prezzo del petrolio stimato a 89 dollari al barile quest'anno e a 78 dollari il barile nel 2027 mentre la media reale del 2026 viaggia intorno ai 93 dollari (il 32% sopra i livelli pre-bellici), con il mercato che sconta un livello sopra 90 anche nel 2027 con un inevitabile impatto sulla crescita mondiale.

Ggz

(RADIOCOR) 11-10-26 13:50:16 (0260) 5 NNNN