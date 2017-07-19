Fmi: al via Annual Meetings, attesa revisione al ribasso stime crescita mondiale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bangkok, 11 ott - Nella settimana di incontri il tema dell'indebitamento crescente gia' sollevato dal Fondo pochi anni fa sara' tra i temi cardine delle discussioni. I i paesi avanzati oggi sono piu' indebitati e strutturalmente piu' fragili di quelli emergenti. Il vecchio concetto dei "Fragile Five" di una decina di anni fa si e' spostato sui paesi del G7, identificando i "sette fragili", con Stati Uniti e Francia sotto i riflettori per le incertezze che aleggiano sui rispettivi debiti sovrani. L'allarme sui conti pubblici e' stato subito enfatizzato dalla Direttrice generale FMI, Kristalina Georgieva, che ha 'aperto il sipario' sulla settimana di incontri in un discorso sulla strada per Bangkok, a Singapore, nel quale ha messo sul tavolo i tre temi sui cui discutere: l'inflazione con i prezzi energetici in ascesa, l'intelligenza artificiale in rapida diffusione con problemi potenziali per la stabilita' finanziaria legati al forte assorbimento di debito privato e il debito pubblico che e' tornato sotto la lente dei mercati, con l'Italia che questa volta pero' non e' piu' l'indiziato numero uno ma puo' soffrirne per un effetto contagio.

Ggz

(RADIOCOR) 11-10-26 13:51:04 (0261) 5 NNNN