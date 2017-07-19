Florovivaismo: settore globale a 24,5 mld, in Italia produzione a 3,25 mld in 2024 -2

Nel nostro Paese le imprese attive sono oltre 17mila (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Il tessuto produttivo resta radicato nei territori ed e' composto da oltre 17mila imporese attive (fonte Nomisma sui dati della Camere di commercio 2024). A far da traino fra le Regioni e' la Toscana, che guida il comparto vivaistico, con un fatturato superiore al miliardo di euro, mentre la Liguria mantiene il primato nella floricoltura. Si affermano anche altre aree, come la Sicilia, a conferma di una filiera capace di adattarsi a contesti diversi. Sul fronte internazionale l'Italia consolida il ruolo di esportatore netto, con un saldo commerciale positivo di circa 374 milioni di euro. Le esportazioni superano 1,2 miliardi, mentre aumentano anche le importazioni, segno di un mercato dinamico e sempre piu' interconnesso (fonte Istat 2024). I principali sbocchi restano i Paesi europei, a partire da Francia, Paesi Bassi e Germania.

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(RADIOCOR) 26-04-26 12:21:48 (0212) 5 NNNN