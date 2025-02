Flextronics: Mimit chiede a FairCap ricerca un nuovo acquirente per sito di Trieste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Nuovo confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza ex Flextronics Manufacturing, azienda di Trieste specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici. Il ministero ha chiesto al fondo tedesco FairCap, che ha rilevato l'intera societa' dopo l'uscita di scena di Flextronics, di ricercare un nuovo acquirente in grado di garantire la continuita' dell'area industriale e la piena occupazione dei 347 lavoratori coinvolti. Come indicato in una nota del Mimit, il piano industriale presentato dal fondo era stato infatti giudicato insufficiente dalle parti, in primis dal ministero e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto non garantiva adeguatamente la tutela della produzione e dell'occupazione.

FairCap si e' impegnata con il Mimit e con tutte le parti interessate a riferire, nel corso del prossimo incontro che verra' convocato a breve, l'advisor scelto per la ricerca degli investitori, nonche' le condizioni che intendera' porre agli acquirenti interessati a rilevare tutti gli asset.

