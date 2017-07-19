Dati
            Fitofarmaci: a studio emendamento a regolamento Ue per reciprocita' di deroga

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Berlino, 5 feb - Far passare il principio che la deroga all'uso di molecole in agricoltura concessa a un Paese Ue in caso di crisi produttiva possa essere concessa anche a un altro Stato membro che produce nelle stesse condizioni, in base al principio di reciprocita' invocato sempre piu' spesso dai nostri produttori, contro la concorrenza sleale. E' la strategia cui sta lavorando il Masaf in sede europea, per tamponare la crisi produttiva che sta sconquassando il settore ortofrutticolo, 'privato' delle molecole chimiche utili alla difesa delle colture contro climate change e agenti patogeni. Una volta perfezionata, questa strategia sarebbe agganciata - sottoforma di emendamento - al Regolamento Ue omnibus sanitario, un enorme contenitore (per ora esistente solo in bozza) dentro cui c'e' di tutto: dal benessere animale, alle dogane. E' quanto emerge da indiscrezioni durante la prima giornata di apertura di Fruitlogistica, la fiera europea dell'ortofrutta, in corso a Berlino.

