Fitch: outlook settore sovrano mondo ed Europa migliora a "neutral"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Le economie dell'Europa occidentale hanno registrato performance migliori del previsto durante l'inverno. La maggior parte dei paesi, con l'eccezione della Germania, ha evitato una recessione nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre 2023 riuscendo a far fronte allo shock energetico innescato dalla guerra in Ucraina. E' quanto scrivono gli esperti di Fitch in un rapporto sull'outlook del settore sovrano che e' passato a "neutral" da "deteriorating". In particolare e' "neutral" anche l'outlook sul settore sovrano dell'Europa occidentale. I mercati del lavoro si sono dimostrati particolarmente resilienti - rileva il rapporto - e il tasso di disoccupazione della zona euro e' ai minimi storici. L'inflazione nella regione ha iniziato a scendere dal suo picco eccezionale alla fine del 2022 insieme ai prezzi dell'energia che sono diminuite in modo significativo.

Tuttavia in molte economie l'inflazione core e' al di sopra della media a meta' 2023 e, cosa piu' importante, ben al di sopra dell'obiettivo di inflazione del 2% delle banche centrali. Le condizioni di finanziamento si sono ulteriormente irrigidite negli ultimi sei mesi e Fitch prevede che Bce e Boe manterranno i tassi di interesse su livelli piu' alti e piu' a lungo. In prospettiva secondo Fitch il coordinamento delle politiche fiscali e monetarie potrebbe diventare piu' impegnativo nell'orizzonte di previsione se un ulteriore inasprimento monetario non dovesse essere supportato da sforzi di consolidamento fiscale, ad esempio attraverso la rapida rimozione dei sussidi energetici. La mancanza di chiarezza riguardo alle nuove regole fiscali della Ue potrebbe aggiungere ai rischi fiscali, soprattutto se amplificati dalle turbolenze dei mercati.

