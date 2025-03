Fisco: Upb, da rottamazione rischio alimentare aspettative condoni, impatto entrate -2

In 2022 in Italia incidenza stock debiti su entrate al 181% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - L'Upb rileva che "gli interventi degli ultimi anni, in parte riproposti con il Ddl in esame, non hanno contribuito in maniera rilevante allo smaltimento dei crediti da riscuotere" e "complessivamente, gli interventi hanno consentito di ridurre il magazzino dei ruoli, a tutto marzo 2024, di circa 112 miliardi, di cui 30 miliardi per effetto delle definizioni agevolate gia' concluse (salite a 31,6 a tutto novembre 2024) e oltre 82 miliardi dall'annullamento dei carichi. Rimane rilevante il ritmo di accumulazione annuale di nuovi crediti". Nel confronto internazionale, "nel 2022 l'Italia risultava il Paese che dopo la Grecia registrava il valore piu' elevato dell'incidenza dello stock dei debiti non riscossi a fine anno sul totale delle entrate (181 per cento) e quello con il piu' basso rapporto tra debiti non riscossi esigibili e il totale dei debiti non riscossi (circa il 5 per cento). Si tratta di risultati che dipendono anche dal diverso approccio, piu' o meno sistematico, seguito nei singoli paesi in relazione al discarico dei crediti pregressi ritenuti non piu' esigibili".

