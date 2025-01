Fisco: Trevisi (FI), nessun aumento accise carburanti, solo riallineamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - "Studi recenti hanno dimostrato l'elevata tossicita' del particolato ultrafine derivante dalla combustione dei motori diesel, responsabile di numerose e gravi patologie come l'aterosclerosi e le malattie ischemiche delle coronarie" prosegue Trevisi. "E' dunque necessario scoraggiare l'utilizzo di un sussidio ambientalmente dannoso per la salute (Sad), come chiesto dall'Unione europea e da tutti i movimenti ambientalisti italiani. Va peraltro sottolineato che le maggiori risorse per lo Stato verranno destinate al trasporto pubblico locale, che e' il meno inquinante in assoluto. Il riallineamento delle accise non riguardera' comunque il comparto del trasporto merci. E, in qualita' di relatore del provvedimento, proporro' di calmierare anche l'impatto del riallineamento per il gasolio agricolo. Siamo dunque assolutamente convinti della bonta' e della necessarieta' di questo intervento che e' volto a tutelare la salute dei cittadini italiani e a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale", conclude.

com-nep

(RADIOCOR) 23-01-25 14:52:40 (0420)ENE 5 NNNN