Fisco: Tajani, al lavoro su taglio Irpef per ceto medio piu' rapidamente possibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - 'Serve continuare ad abbassare le tasse per chi intraprende. Lo stiamo facendo con l'Ires premiale e con il taglio del cuneo fiscale'. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, intervistato da Affaritaliani.it, aggiungendo che 'lavoreremo anche per tutelare il ceto medio anche con la riduzione dell'Irpef il piu' rapidamente possibile. Sostegno alle partite Iva con la flat tax'. Inoltre, Tajani ha detto che 'per i lavoratori continueremo a sostenere il progetto della Cisl sulla partecipazione finanziato gia' con la manovra che stiamo votando. Andremo avanti con le detassazioni di straordinari e premi di produzione per creare un salario ricco frutto di una buona contrattazione collettiva obbligatoria anche per i contratti pirata'.

