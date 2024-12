Fisco: Tajani, al lavoro su taglio Irpef per ceto medio piu' rapidamente possibile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 dic - Il ministro Tajani ha anche confermato il 'no al salario minimo per legge che danneggia i lavoratori' mentre si porteranno avanti 'politiche di sostegno per le donne lavoratrici e per favorire la natalita''. Tra gli altri obiettivi tracciati nell'intervista, Tajani ha parlato del 'rinvio della sugar tax come deciso dal Parlamento, azioni a sostegno dell'agricoltura da tutelare anche nell'ambito dell'accordo commerciale Mercosur. Anche per favorire e rafforzare la politica commerciale ho deciso di avviare una proposta di riforma del ministero degli Esteri per rendere piu' agevole il sostegno alle imprese che esportano all'estero e si internazionalizzano'. Infine, per quanto riguarda Forza Italia, Tajani ha detto che 'il 25 gennaio presenteremo a Milano il piano di politica industriale di Forza Italia: un progetto per pianificare il futuro e rassicurare le imprese anche per quanto riguarda la politica ambientale europea (pragmatismo, nucleare e rinnovabili)'.

