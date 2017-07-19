Fisco: Tajani, abbasseremo Irpef fino a 60.000 euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 05 giu - "L'Irpef l'abbiamo gia' abbassata, continueremo ad abbassarla per i redditi fino a 60.000 euro, quindi troveremo un modo per cercare di aiutare ancora di piu' il ceto medio. Abbasseremo dal 35% al 33% fino a 60.000 euro". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante la 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori Confindustria, in corso a Rapallo. Il vicepremier ha cosi' risposto a Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria, che nella sua relazione ha proposto di introdurre una misura per gli under 35 ino a mille euro in piu' al mese nel primo anno di lavoro per un under 35 con un meccanismo di esenzione Irpef decrescente su cinque anni, fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto. Un altro fronte su cui bisogna intervenire e' il sostegno ai giovani che vogliono fare impresa: "Penso che le start-up possano rappresentare uno straordinaria opportunita', dobbiamo agevolare chi investe in start-up, detassare chi investe in start-up e detassare per cinque anni le stesse start-up affinche' i giovani possano consolidare la loro iniziativa d'impresa", ha detto.

Ars

(RADIOCOR) 05-06-26 16:39:21 (0484) 5 NNNN