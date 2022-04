Fisco: senatori M5S, da noi no ok a Dlgs esenzione Iva cessioni armi intra-Ue

Domani in commissione Finanze del Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - "Domani in commissione Finanze abbiamo intenzione di non dare parere favorevole a un decreto legislativo che prevede, pur in recepimento di una direttiva europea, l'esenzione di Iva e accise sulle cessioni di armi tra Paesi Ue che partecipano a operazioni nell'ambito della politica di difesa e sicurezza comune". Lo comunicano i senatori M5S Steni Di Piazza, componente della Commissione, Mario Turco, componente della Commissione e vicepresidente di M5S, ed Emiliano Fenu, capogruppo nella Commissione. "Come gia' detto in riferimento alla nostra contrarieta' a subitanei incrementi di spese militari da far pesare sul bilancio dello Stato - spiegano in una nota - anche in questo caso esprimiamo piu' di una perplessita' per un'agevolazione fiscale oggi scollegata dalle reali esigenze del Paese. Riteniamo semmai che l'esenzione Iva, mai come ora, debba essere applicata a beni di prima necessita' come pane, latte e ad altri beni acquistati dalle organizzazioni umanitarie".

com-nep

(RADIOCOR) 04-04-22 14:51:51 (0360) 5 NNNN