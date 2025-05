Fisco: Senato, tetto 10% incremento reddito per successo pieno concordato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Nel parere si osserva inoltre che "non appare in linea con il disegno complessivo dell'istituto del concordato preventivo" l'articolo 7 del nuovo Dlgs che prevede un incremento dell'imposta sostitutiva per coloro che presentano una differenza tra reddito concordato ed effettivo del periodo d'imposta precedente superiore a 85 mila euro (aliquota Irpef del 43% e aliquota Ires del 24%). "Infatti - si rileva - e' facile prevedere un calo delle adesioni per i prossimi bienni, stante la possibilita' che l'Agenzia, proponendo uno scostamento superiore a 85 mila euro, determini autonomamente proprio le condizioni per applicare l'aliquota marginale massima. In alternativa, la Commissione suggerisce di incrementare la soglia a 100mila euro".

Tra le altre osservazioni si chiede al Governo di valutare l'opportunita' di prevedere che la violazione di omesso versamento, in caso di regolarizzazione con avviso bonario e pagamento entro sessanta giorni "non rilevi ai fini della decadenza dal concordato"; di inserire tra le rettifiche del reddito concordato la maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni. Chiesti inoltre chiarimenti, anche in via amministrativa, sull'autonomia di alcune cause di decadenza; di estendere il procedimento di adesione di comune accordo anche alle altre imposte indirette diverse dall'Iva; di prevedere la preclusione alla doppia procedura di accertamento con adesione anche al caso dell'adesione attivata di comune accordo; di rivedere, nelle more di un intervento di riordino, le tempistiche per l'accertamento e per gli atti di recupero delle somme relative ad aiuti di stato; di prevedere un termine trimestrale, anziche' mensile, per il versamento dell'Iva per gli acquisti in regime di reverse charge da parte dei soggetti forfettari; e infine di ampliare il termine di quindici giorni per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nonche' di limitare la trasmissione delle informazioni alle sole fatture emesse.

nep

