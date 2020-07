Fisco: scatto di Bruxelles contro la concorrenza sleale nella Ue - IL COMMENTO

La partita si leghera' a quella del Recovery Fund (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 15 lug - Nello stesso giorno in cui la Commissione europea viene bocciata dal Tribunale Ue per non essere riuscita a dimostrare che i favori fiscali dell'Irlanda ad Apple erano illegali (in ballo 13 miliardi di euro), la coppia Dombrovskis-Gentiloni annuncia una svolta destinata a dividere ancor piu' i governi: intende proporre agli Stati di decidere a maggioranza qualificata misure a difesa dell'integrita' del mercato interno allo scopo di evitare che norme nazionali permettano pianificazioni fiscali aggressive. In chiaro: sono sotto tiro diversi Paesi Ue, peraltro gia' pizzicati dalle raccomandazioni europee. Tra questi ci sono Olanda, Irlanda, Lussemburgo. E non ci sarebbe piu' il veto di uno Stato a bloccare tutto. E' in corso una valutazione Paese per Paese e nell'aria ci sono interventi sulle regole di residenza fiscale, che possono favorire pratiche dannose senza garanzie adeguate (per esempio rendendo possibile una doppia non tassazione). E' curioso che la settimana scorsa presidente dell'Eurogruppo sia stato eletto il ministro irlandese Donohoe, membro di un governo che oggi ha applaudito alla sconfitta giuridica dell'Antitrust europeo sul caso Apple. Il tema fiscale si intreccia in qualche modo al negoziato per la risposta anticrisi europea: tutti i Paesi dovranno rispettare le raccomandazioni Ue di politica economica (con gli impegni di riforma) per accedere agli aiuti e cio' vale per l'Italia, in posizione di estrema debolezza per quanto riguarda l'uso dei fondi pubblici per gli investimenti, ma vale anche per tutti gli altri. La questione del 'fisco equo' nazionale e' dunque destinata a diventare la cartina di tornasole della capacita' della Ue di applicare con serieta' e coraggio i suoi stessi principi a 360 gradi.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

