Fisco: Salvini, taglio Irpef a ceto medio, flat tax a 15% per famiglie e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mag - "Via l'Imu su immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamente. Giu' l'Iva sui beni di prima necessita' (pane, latte, frutta e verdura). Taglio dell'Irpef per il ceto medio. Flat tax al 15% per famiglie e imprese. Queste le proposte della Lega per l'Italia che riparte. Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter.

