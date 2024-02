Fisco: Ruffini, magazzino riscossione a 1.206,6 mld, quasi 102 mld recuperabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Il magazzino della riscossione 'al 31 dicembre 2023 ha un valore di carico contabile residuo dei crediti affidati di 1.206,6 miliardi di euro'. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ascoltato in commissione Finanze del Senato, aggiungendo che 'l'importo dei crediti residui per il circa 40% appare di difficile recuperabilita' per le condizioni soggettive del contribuente': soggetti interessati da procedure concorsuali, persone decedute e imprese cessate, soggetti che risultano nullatenenti, oppure sono relativi ad attivita' di riscossione sospese per specifici provvedimenti tra cui quelli legati ai piani di rateizzazione per la rottamazione quater. 'Residua - ha aggiunto Ruffini - il 52% per cento di crediti pari a 623 miliardi di euro di cui l'81%, pari a 502,5 miliardi di euro si riferisce a contribuenti verso cui l'agente di riscossione ha gia' svolto in questi anni azioni esecutive cautelari, evidentemente con esito negativo o parzialmente negativo. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione pari a 18,8 miliardi di euro, il magazzino residuo su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 101,7 miliardi".

