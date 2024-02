Fisco: Ruffini, incremento precompilate trasmesse da cittadini, 4,5 mln nel 2023 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Ruffini ha sottolineato che "l'utilita' della dichiarazione dei redditi precompilata non e' limitata alle sole ipotesi in cui il modello proposto dall'Agenzia viene accettato dal contribuente senza alcuna modifica. Infatti, anche nel caso in cui il contenuto della dichiarazione debba essere integrato, ad esempio, con l'inserimento di un onere detraibile non preventivamente trasmesso all'Amministrazione finanziaria, l'efficacia dello strumento non viene meno, in quanto l'intervento richiesto al cittadino e' circoscritto alla specifica integrazione, mentre rimane valida, nel suo complesso, la precompilazione di tutte le altre parti del modello dichiarativo". Quindi "quand'anche gli oltre 23 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate dall'Agenzia delle Entrate venissero tutte integrate dai contribuenti" con l'inserimento di dati non preventivamente comunicati all'Agenzia, ha aggiunto Ruffini in sede di replica, "questo comunque non metterebbe in discussione la bonta' del sistema, perche' i modelli precompilati vengono integrati soltanto per i dati mancanti". Ad esempio, ha osservato Ruffini, "se una farmacia non ha mandato uno scontrino, posso integrare" senza per questo dover rifare tutta la precompilata.

