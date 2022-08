Fisco: programma centrodestra, flat tax a partite Iva fino a 100mila euro

Prospettiva di ulteriore ampliamento a famiglie e imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - "Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualita' precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese". E' il perimetro programmatico in materia di flat tax concordato dal centrodestra e inserito nell'accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra, chiuso oggi con il via libera dei leader della coalizione.

fil

(RADIOCOR) 11-08-22 19:43:57 (0453) 5 NNNN