Fisco: per l'85% degli italiani sistema non e' equo (Demopolis) -2

7 italiani su 20 favorevoli a tassa su grandi patrimoni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - La maggioranza assoluta ricorda anche quanto pesino i divari nelle opportunita' di accesso al mondo del lavoro (55%) e nelle disponibilita' patrimoniali (51%). Dalla rilevazione emerge inoltre con chiarezza la consapevolezza dei cittadini sugli impatti negativi delle disuguaglianze in termini di affievolimento della vita democratica (71%), ostacolo alla crescita economica (79%), sfaldamento della coesione sociale (86%) e fioche prospettive di futuro per le nuove generazioni (86%). Il nesso sistemico che connette fiscalita' e disuguaglianze si dimostra molto radicato. Per il 72% degli italiani, la lotta ad evasione ed elusione fiscale potrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze. Ma servirebbe anche - per il 61% - un sistema fiscale piu' equo: che sia progressivo e che non comporti disparita' tra contribuenti nelle stesse condizioni economiche.

Rivelante poi come, secondo l'indagine, 7 italiani su 10 sarebbero oggi favorevoli ad un'imposta europea sui grandi patrimoni, che in Italia si applicherebbe allo 0,1% piu' ricco della popolazione, circa 50.000 cittadini, con patrimoni netti superiori ai 5,4 milioni di euro. La ricerca demoscopica conferma anche quanto non sia prevalente nella societa' l'idea che un'imposta sui grandi patrimoni si configuri come una forma di demonizzazione del merito, un pensiero condiviso da meno di 1 cittadino su 3. Solo poco piu' di 1 cittadino su 3 teme che l'imposta sui grandi patrimoni possa rappresentare il primo passo verso una patrimoniale generalizzata, che non figura oggi nell'agenda di alcuna forza politica. L'indagine conferma infine, in modo preoccupante, il forte senso di sfiducia dei cittadini nello Stato come erogatore di servizi: per il 50% della popolazione l'imposta rischia di essere inutile per il rischio di veder 'sprecato' il suo gettito.

