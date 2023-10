Fisco: nuova Irpef a 3 aliquote, al 23% fino 28 mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - Arriva la nuova Irpef a tre aliquote. Per il 2024 gli scaglioni si riducono da quattro a tre, accorpando i primi due scaglioni con un'unica aliquota al 23%. Lo prevede la bozza in entrata del decreto legislativo di riforma fiscale atteso oggi in Consiglio dei ministri con la Manovra. Le nuove aliquote per scaglioni di reddito sono: fino a 28.000 euro, il 23%; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, il 35%; oltre 50.000 euro, il 43%. Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella gia' vigente a favore dei pensionati.

