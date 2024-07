Fisco: nel 2022 versati 174mld di Irpef, a Milano l'imposta media maggiore (Cgia)

Il 69% dei contribuenti paga meno della media nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Sono i residenti della Citta' metropolitana di Milano i contribuenti Irpef piu' "tartassati" d'Italia: nel 2022 hanno versato all'erario un'imposta media sui redditi delle persone fisiche pari a 8.527 euro, seguono i soggetti Irpef di Roma con 7.092, di Monza-Brianza con 6.574, di Bolzano con 6.472 e di Bologna con 6.323. I meno 'vessati' del Paese, invece, sono i residenti della Sud Sardegna. Sempre nel 2022 l'Irpef media pagata al fisco nella provincia sarda da ogni singolo contribuente e' stata pari a 3.338 euro. Il dato medio nazionale, invece, si e' attestato sui 5.381 euro e nel 2022 le casse dello Stato hanno ricevuto 174,2 miliardi di euro di Irpef netta. A dirlo e' l'Ufficio studi della Cgia che ha messo a punto la graduatoria per importo Irpef medio versato all'erario dai contribuenti italiani suddivisi per le 107 province presenti in Italia. Secondo l'indagine, la percentuale di contribuenti che ha pagato meno della media nazionale si e' attestata al 69 per cento. Questo vuol dire che in Italia quasi 7 contribuenti Irpef su 10 versano al fisco meno di 5.381 euro all'anno. L'area che presenta la percentuale piu' bassa, pari al 60 per cento, e' la Provincia Autonoma di Bolzano. Seguono il Lazio con il 63 per cento, la Lombardia con il 64 per cento, la Valle d'Aosta con il 66 per cento e l'Emilia Romagna e la Liguria entrambe con il 67 per cento. Tra le regioni, invece, dove il tasso dei contribuenti meno abbienti e' nettamente maggiore c'e' Calabria, dove il 78 per cento dei contribuenti paga meno della media nazionale, la Provincia autonoma di Trento con l'80 per cento e le Marche con l'84 per cento.

