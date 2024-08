Fisco: Mef, su rottamazione quater proroga rata ma nessuna riapertura termini

Smentita estensione ambito applicazione al 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - Per la rottamazione quater delle cartelle fiscali ci sara' una proroga della rata scaduta al 31 luglio scorso al prossimo 15 settembre ma nessuna riapertura dei termini. Lo precisa una nota del ministero dell'Economia in risposta a indiscrezioni di stampa. Smentita anche l'estensione dell'ambito di applicazione al 2023. Il decreto, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 luglio e "in via di pubblicazione" in Gazzetta Ufficiale, si legge, "recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato e dalla Camera dei deputati".

